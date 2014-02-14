Чехи, шведи, канадці і фіни виграли матчі олімпійського хокейного турніру

Як повідомляє кореспондент УНІАН, проблеми мали чехи q шведи, в той час як канадці і фіни виграли легко.

У першому матчі дня Чехія - Латвія латиші двічі зрівнювали рахунок у грі з більш грізним суперником, програючи по ходу матчу 0:1 і 1:2. Голи у складі прибалтійської команди забивали Яніс Спруктс і Гербертс Васильєвс. Але, зробивши рахунок 2:2, більш нічого протиставити опонентам не змогли. Чехи закинули ще дві шайби, вигравши 4:2. У цьому матчі свій другий гол на турнірі забив знаменитий чех Яромір Ягр, чемпіон Ігор-1998 у Нагано, якому 42 роки.

У матчі Швеція - Швейцарія єдиний гол за сім з половиною хвилин до кінця основного часу гри забив Даніель Альфредссон - 1:0.

А у вечірніх іграх фаворити легко обіграли своїх опонентів. Збірна Канади декласувала австрійців - 6:0, а Фінляндія крупно здолала норвежців - 5:0.