Японець Ханю виграв змагання фігуристів-одиночників на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Ханю зумів утримати свою перевагу, який мав після виконання короткої програми.

Під час виконання довільної програми Ханю допустив кілька помилок, падаючи при приземленні після стрибка, але, тим не менш, отримав досить високу оцінку від суддів - 178,64 за вправу і в сумі - 280,09. Теоретично його міг обігнати багаторазовий чемпіон світу канадець Патрік Чан, але сам також допустив кілька помилок і отримав підсумкову оцінку 275,62 бали. Третє місце на рахунку Дениса Тена з Казахстану - 255,10.

Також виступав у фіналі українець Яків Годорожа, який посів підсумкове 20-е місце з 24 учасників -182,19 бали.

Як повідомляв УНІАН, напередодні турнір фігуристів був зіпсований інцидентом з Євгеном Плющенком. Знаменитий російський фігурист, дворазовий чемпіон Ігор (у тому числі і в Сочі в командному турнірі) на розминці після виконання стрибка при приземленні пошкодив спину і відмовився від участі в змаганнях, а пізніше оголосив про те, що завершує кар'єру.