Екс-українка Цупер принесла Білорусі золото Ігор у фрістайлі
20:31, 14 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився розіграш чергового комплекту нагород, де в турнірі фрістайлістів у дисципліні «акробатика» перемогу здобула екс-українка, що нині представляє Білорусь Алла Цупер.
Алла Цупер / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фіналі вона найбільш якісно виконала стрибок з чотирьох спортсменок.
Цупер за виконання свого стрибка отримала від арбітрів 98,01 бали зі 100 можливих, що означає, що стрибок був майже ідеальним.
Друге місце і срібна медаль на рахунку китаянки Ментао Сю - 83,50 бали, третє - у австралійки Лідії Лассіли - 72,12.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у кваліфікаційних змаганнях вибули з боротьби чотири представниці збірної України - Ольга Полюк, Анастасія Новосад, Надія Мохнатська та Надія Діденко.
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