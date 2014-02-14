Екс-українка Цупер принесла Білорусі золото Ігор у фрістайлі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фіналі вона найбільш якісно виконала стрибок з чотирьох спортсменок.

Цупер за виконання свого стрибка отримала від арбітрів 98,01 бали зі 100 можливих, що означає, що стрибок був майже ідеальним.

Друге місце і срібна медаль на рахунку китаянки Ментао Сю - 83,50 бали, третє - у австралійки Лідії Лассіли - 72,12.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у кваліфікаційних змаганнях вибули з боротьби чотири представниці збірної України - Ольга Полюк, Анастасія Новосад, Надія Мохнатська та Надія Діденко.