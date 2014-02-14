Британка Ярнольд виграла змагання в скелетоні на Іграх
19:41, 14 лютого 2014Спорт
0
У Сочі завершився черговий розіграш комплектe нагород, де в змаганнях зі скелетону серед жінок перемогу отримала британка Елізабет Ярнольд.
Элизабет Ярнольд / Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, за регламентом змагань 20 кращих представниць цього виду спорту в світі за два дні зробили по чотири спроби.
Незважаючи на те, що зібралися тільки кращі з кращих, навіть на цьому тлі яскраво виділялася британка Ярнольд. Вона майже на секунду випередила основних суперниць, що дуже багато для даного виду спорту.
Ярнольд виграла з підсумковим результатом 3 хвилини 52,89 секунди. Посівша друге місце американка Ноель Пікус-Пейнс відстала на 0,97 секунди, а фінішувавша третьою росіянка Олена Нікітіна - на 1,41 секунди.
Представників України в цьому виді програми не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter