Жодна з чотирьох українок не потрапила у фінал Ігор в акробатиці серед фрістайлістів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за регламентом змагань у фінал вийшли 12 спортсменок.

Що стосується українок, то Ольга Полюк посіла підсумкове 15-е місце, Анастасія Новосад - 16-е, Надія Мохнатская - 17-е, а Надія Діденко так і не вийшла на старт.

Із фаворитів змагань перше місце в кваліфікації посіла екс-українка, що нині представляє Білорусь Алла Цупер. Друге місце на рахунку Жанботи Альдабергеновой з Казахстану, третє - у росіянки Вероніки Корсунової.

Як повідомляв УНІАН, напередодні старту Ігор-2014 в Сочі українські чиновники неодноразово заявляли про те, що фрістайлісти, нарівні з біатлоністами, мають хороші шанси на завоювання медалей нинішньої Олімпіади.