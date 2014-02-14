Біатлоністка Домрачева стала дворазовою олімпійською чемпіонкою, Джима та Підгрушна - у десятці

Як повідомляє кореспондент УНІАН, найкращі з українок - Юлія Джима і Олена Підгрушна - зайняли сьоме і восьме місця відповідно.

Індивідуальна гонка вважається однією з найважчих у біатлоні. В ній навіть не передбачені 150-метрові штрафні кола. За кожен промах при стрільби на вогневому рубежі спортсменці автоматично додається до результату штрафна хвилина.

Явним лідером сьогоднішньої гонки стала Домрачева, яка на дуже високій швидкості подолала дистанцію і навіть один промах на рубежі не став перешкодою для спортсменки для досягнення кращого результату. Подолавши дистанцію з результатом 43 хв. 19,6 сек. Домрачева на 1 хв. 15,7 секунди випередила другу в підсумковій таблиці Селіну Гаспарін зі Швейцарії. Третьою фінішувала ще одна білоруска Надія Скардіно - відставання в 1 хв. 38,2 с.

З українок відзначилися Джима та Підгрушна, що потрапили в десятку найсильніших. Джима, яка фінішувала сьомою одного разу промахнулася, але по швидкості відстала від чемпіонки на 2 хв. 30,9 секунди. Восьма в підсумковому протоколі Підгрушна, яка також одного разу промахнулася, відстала на 2 хв. 39,9 сек. Валентина Семеренко сьогодні фінішувала 19-ю - 2 промахи і 4 хв. 08,6 сек. відставання, а її сестра Віта зайняла 29-е місце - 3 промахи, 5 хв. 09,6 сек. відставання.