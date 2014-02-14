Німецький гірськолижник Нойройтер потрапив в аварію по дорозі на Олімпіаду

Машину 29-річного спортсмена занесло на слизькій дорозі, після чого автомобіль врізався в дорожню огорожу, повідомляє eurosport.com з посиланням на Spiegel.de.

У даний момент Нойройтер проходить медобстеження у Мюнхені у лікаря футбольного клубу «Баварія» Ханса-Вільгельма Мюллер-Вольфарта.

Свій рейс в Сочі німецький гірськолижник, який, за деякими даними, міг отримати травму хребта, в результаті пропустив. У випадку, якщо лікарі підтвердять відсутність будь-яких пошкоджень у спортсмена, Нойройтер зможе вилетіти в столицю зимової Олімпіади вже незабаром.

«Він вважає, що може вилетіти в Сочі вже у другій половині дня, - сказав Крістіан Нейрейтер, батько потерпілого. - Він зараз знаходиться в клініці Мюллер-Вольфарт, робить рентген і МРТ. Тепер будемо чекати».

Нойройтер є чемпіоном світу і багаторазовим переможцем етапів Кубка світу в слаломі і гігантському слаломі.