Спекотні Ігри в Сочі: лижники катаються в майках, а вболівальники засмагають на трибунах

У Сочі тривають зимові Олімпійські ігри. Погода сонячна, температура тримається на рівні +10 +15 градусів. Не всі учасники Олімпіади в захваті від такої спеки. Приміром, деякі лижники скаржаться на підтоплені траси.

Читайте такожУ Сочі заклали Алею кохання з першою зіркою для Євгена Плющенка і його дружини

Фотогалерея "Спекотні ігри в Сочі"

У той же час, вболівальники, які сидять на трибунах, можуть не лише подивитися змагання, але й отримати легку лютневу засмагу.