Спекотні Ігри в Сочі: лижники катаються в майках, а вболівальники засмагають на трибунах
16:06, 14 лютого 2014Спорт
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Деякі спортсмени нарікають на підтоплені траси.
На Іграх в Сочі вболівальники можуть і подивитися змагання, і позасмагати / REUTERS
У Сочі тривають зимові Олімпійські ігри. Погода сонячна, температура тримається на рівні +10 +15 градусів. Не всі учасники Олімпіади в захваті від такої спеки. Приміром, деякі лижники скаржаться на підтоплені траси.
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Фотогалерея "Спекотні ігри в Сочі"
У той же час, вболівальники, які сидять на трибунах, можуть не лише подивитися змагання, але й отримати легку лютневу засмагу.
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