Спекотні Ігри в Сочі: лижники катаються в майках, а вболівальники засмагають на трибунах

16:06, 14 лютого 2014
Спорт
0

Деякі спортсмени нарікають на підтоплені траси.

На Играх в Сочи болельщики могут и посмотреть соревнования, и позагорать / REUTERS

У Сочі тривають зимові Олімпійські ігри. Погода сонячна, температура тримається на рівні +10 +15 градусів. Не всі учасники Олімпіади в захваті від такої спеки. Приміром, деякі лижники скаржаться на підтоплені траси. 

Читайте такожУ Сочі заклали Алею кохання з першою зіркою для Євгена Плющенка і його дружини

Фотогалерея "Спекотні ігри в Сочі" 

У той же час, вболівальники, які сидять на трибунах, можуть не лише подивитися змагання, але й отримати легку лютневу засмагу. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter