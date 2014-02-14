У Сочі заклали Алею кохання з першою зіркою для Євгена Плющенка і його дружини
14:43, 14 лютого 2014Спорт
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В День святого Валентина в олімпійському Сочі з'явилася нова традиція увічнювати свої почуття на Алеї кохання.
Євген Плющенко / Reuters
Одна з перших гранітних зірок, закладених на сходовому марші до кінотеатру "Сочі", належить подружжю Євген Плющенко - Яна Рудковська, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Сам фігурист і його дружина бути присутнім на закладці не змогли, в четвер увечері вони були змушені терміново відлетіти до Москви.
Від імені відомої подружньої пари зірку заклали самі сочінці. На Алеї кохання також першими "відзначилися" глава міста Анатолій Пахомов і його дружина Олена. До кінця дня така ж можливість є у всіх молодят, які укладуть шлюб 14 лютого.
Як повідомили в сочінському загсі, 14 лютого тут зареєструють свій шлюб 25 нових сімейних пар.
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