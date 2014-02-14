Швейцарець Вілетта виграв супер-комбінацію гірськолижників на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за регламентом змагань спортсмени проїхали дві дистанції - швидкісний спуск і слалом.

Цікаво, що Вілетта лише з 14-м часом подолав першу частину змагань, але відмінно виступив у другому виді, не тільки знівелювавши відставання, але і показавши найкращий час по сумі заїздів. Результат Вилетты склав 2 хвилини 45,20 секунди. На 0,34 секунди відстав від переможця хорват Івіца Костеліч. Третім фінішував Крістоф Инерхофер, програв чемпіону 0,47 секунди.

Представники України в цьому виді програми участі не брали.