Швейцарець Колонья виграв лижну гонку Ігор на 15 км.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій гонці спортсмени стартували окремо, з 30-секундним інтервалом один від одного

Саме в роздільному старті і полягає поняття «класика». В останні роки дуже часто практикується мас-старт, навіть у лижному марафоні на 50 км. що істотно відрізняється від роздільного старту. В «класиці» гонщик індивідуально розраховує сили і може показати всі свої найкращі якості, в той час як в гонці з одночасним стартом, часто перевагу отримує той, у кого є один незаперечний козир - швидкий фініш.

У сьогоднішній класичній гонці кращим став швейцарець Колонья, який майже на півхвилини випередив найближчого опонента. Швейцарець показав результат 38 хв. 29,7 секунди. Компанію на п'єдесталі пошани йому склали два шведа. Юхан Ульссон відстав від переможця на 28,5 секунди, а Даніель Ричардссон на 38,8 с.

Єдиний представник України Олексій Красовський фінішував на 69 - місці, відставши від переможця на 6 хв. 05,7 сек.