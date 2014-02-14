Українські саночники зізналися у відставанні у розвитку від збірної Німеччини на 22 роки

Про це повідомляє інформаційне агентство «Весь спорт».

Зокрема, українці відзначили: «На жаль, на Олімпійських іграх у Сочі ми показали свій максимум. Різниця у технічному оснащенні між нами й лідерами не дозволяє нам боротися за високі місця, хоча в майстерності, думаю, ми їм не програємо. Добре, що ми взагалі потрапили на цю Олімпіаду. Будемо задовольнятися цим».

Різницю вони визначили в 22 роки і пояснили це так: «Все просто. Нашим саням - 22 роки. Вони - наші ровесники, а у німців і інших лідерів щорічно з'являються двоє нових саней. Плюс, одні залишаються з попереднього сезону. Вони навіть можуть вибирати, а нам, які на початку кар'єри дісталися - на таких ми і катаємося. Більш того, за 22 роки після того, як сані зібрали, на них нічого не міняли. Полозів у нас вже майже не залишилося. А інші сані зібрати не можуть».

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого на Олімпійських іграх у Сочі завершився турнір з санного спорту. В естафеті збірна України посіла 11-е місце з 12 команд стартували. Напередодні в двійках Олександр Оболончук і Роман Захарків зайняли 17-е місце з 19-та екіпажів.