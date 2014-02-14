Біатлоністка Валентина Семеренко стартує першою в індивідуальній гонці Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в індивідуальній гонці передбачений роздільний старт для спортсменок, які виходять на дистанцію через кожні 30 секунд.

Згідно зі стартовим протоколом Семеренко піде на старт під 1-м номером. Інші українки отримали такі номери - Олена Підгрушна 25-й, Віта Семеренко 37-й, Юлія Джима - 62-й.

На відміну від збірної України, яка виставила на гонку найсильніший склад, у складі інших команд не обійшлося без замін. Як і у чоловіків, тренери жіночої російської збірної дають шанси всім заявленим спотсменкам: замість трохи хворої Ольги Вілухіної і Катерини Шумілової виступлять Катерина Глазиріна і Ольга Подчуфарова. Не вийде на старт і найдосвідченіша з німкень Андреа Хенкель - її замінить Франциска Хільдебранд.

Індивідуальна гонка стартує о 16.00 за київським часом.