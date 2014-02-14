Капітан збірної Швеції з хокею вибув через травму після першого ж матчу Ігор
10:29, 14 лютого 2014Спорт
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Капітан шведської збірної з хокею Хенрік Зеттерберг не зіграє більше на Олімпіаді в Сочі через травму.
Хенрік Зеттерберг забиває гол у ворота збірної Чехії / Reuters
Про це заявив лікар шведської команди Бйорн Вальдебек, повідомляє Р-Спорт.
Зеттерберг не взяв участі в тренуванні сьогодні вранці, а також не вийшов на командне фотографування, оскільки проходив медичні процедури в Олімпійському селищі. Цікаво, що напередодні форвард відзначився забитим голом у переможному матчі з чехами (4:2).
"Хенрік вже не зіграє в Сочі через грижу міжхребцевого диска", - сказав Вальдебек журналістам.
Минулого тижня Зеттерберг повернувся в склад клубу НХЛ "Детройт Ред Уінгз" після того, як пропустив 11 матчів через травму ноги.
Новим капітаном збірної Швеції на Олімпіаді в Сочі буде захисник Ніклас Кронвалль.
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