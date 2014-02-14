Жириновський пропонує заборонити спортсменам участь у більш ніж двох Олімпіадах

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ми внесемо поправки в закон - ніяких чотири, три Олімпіади, нехай молодь іде далі", - сказав він.

Також, на його думку, необхідно "обов'язковий медичний висновок" для допуску до змагань. "При найменшій травмі - більше не допускати до світової першості, Олімпійських ігор", - вважає Жириновський.

Читайте такожРосійський фігурист Плющенко знявся з Олімпіади і завершив карєру"Плющенко молодець, багато доброго зробив, але у нього абсолютно хвора спина", - сказав політик, коментуючи зняття російського фігуриста з особистого турніру на Іграх у Сочі. "Де були лікарі?", - дивувався він.

Напередодні російський фігурист Євген Плющенко, вже виграв золоту олімпійську медаль у командному змаганні, знявся з особистого турніру на Іграх у Сочі. В той момент, коли спортсмен повинен був починати прокат короткої програми, він відмовився від виступу. Кількома хвилинами раніше на розминці фігурист, виконуючи стрибок, невдало приземлився і пошкодив спину.