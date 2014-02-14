Сьогодні в Сочі розіграють шість комплектів медалей

Першим видом програми стане суперкомбінація в гірських лижах у чоловіків. Швидкісний спуск тут стартує о 10:00 (08:00 за Києвом), слалом, за підсумками якого і будуть розіграні нагороди, - о 15:30 (о 13:30 за Києвом). Як зазвичай, в "здвоєних" гірськолижних дисциплінах предостатньо фаворитів, проте головними все-таки вважаються хорват Івіца Костелич, олімпійський чемпіон Ванкувера в цьому виді американець Боде Міллер, його співвітчизник Тед Лігеті, норвежець Аксель Лунд Свіндаль і француз Алексіс Пинтюро, повідомляє ИТАР-ТАСС.

О 14:00 (12:00 за Києвом) стартує лижна гонка з роздільним стартом на 15 км класичним стилем у чоловіків, де відмовився виступати головний фаворит - норвежець Петтер Нортуг. У Сочі Нортуг відчуває явні проблеми з формою, проваливши скіатлон і спринт, і його подальша участь в Олімпіаді під питанням - Петтер може навіть не потрапити в естафетну команду. Без Нортуга шанси на перемогу збільшилися у його постійних конкурентів, зокрема, швейцарця Даріо Колонії, який в Сочі вже виграв скіатлон, а у Ванкувері став олімпійським чемпіоном, як раз на 15-кілометровій дистанції. Претенденти - Олексій Полторанін з Казахстану, швед Юхан Ольссон, норвежець Мартін Сундбю, чех Лукаш Бауер.

О 18:00 (16:00) на старт вийдуть біатлоністки - на них чекає індивідуальна гонка на 15 км. Тут на перемогу розраховують насамперед чемпіонка Ігор 2010 року у Ванкувері Тура Бергер, Дарія Домрачева з Білорусі, яка виграла вже в Сочі гонку переслідування, німкеня Андреа Хенкель, українки Валентина і Віта Семеренко, а також чешка Габріела Соукалова.

О 19:00 (17:00) стартує довільна програма з фігурного катання у чоловіків. Напередодні через травму знявся з змагань Євген Плющенко, тому нагороди в цьому виді будуть розіграні без участі росіян. У короткій програмі переміг японець Юзуру Ханью, який майже на чотири бали випереджає канадця Патріка Чана. Третім йде іспанець Хав'єр Фернандес.

Читайте такожЗбірна Німеччини зміцнила лідерство в загальнокомандному заліку за підсумками шостого дня ІгорО 19:40 (17:40) стартує третя спроба у скелетоністок, а незабаром і призери визначаться в цьому виді спорту. Після проведених напередодні двох спроб у жінок третій загальний час показує росіянка Олена Нікітіна, тоді як Ольга Потиліцина займає п'яте місце. Лідирує ж Елізабет Ярнольд з Великобританії, друге місце - у американки Ноель Пікус-Пейс. Лідерство британки досить впевнене (44 сотих секунди переваги), тоді як за срібну і бронзову медалі піде відчайдушна боротьба.

Завершиться програма сьомого змагального дня Олімпіади фрістайлом - жінки розіграють медалі в акробатиці. У цьому виді програми домінують китаянки, хоча Олімпіаду у Ванкувері виграла Лідія Лассіла з Австралії, якій буде непросто захистити свій титул. Головні фаворити - китайські акробатки Ніна, Чжан Синь і Сюй Мэнтао. Ніна - лідер розіграшу Кубка світу в жіночій акробатики, Сюй Мэнтао - чемпіонка світу 2013 року.