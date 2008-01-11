Ім`я нового тренера збірної? Доведеться трохи почекати

Засідання Виконкому Федерації футболу України, на якому планується призначити головного тренера збірної України з футболу, перенесено на 14.00.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, засідання розпочнеться сьогодні о 14.00 в Будинку футболу України (пров. Лабораторний, 7-а).

Повідомляється, що основними питаннями порядку денного є призначення головного тренера Національної збірної з футболу України та затвердження єдиного календаря спортивно-масових заходів ФФУ на 2008 рік.

Після засідання Виконкому відбудеться прес-конференція за участю керівництва ФФУ та головного тренера збірної.

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