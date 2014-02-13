Збірна Канади виграла перший матч хокейного турніру Олімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вирішальними в цьому матчі стали дві хвилини на початку третього періоду.

Канадці з самого початку гри мали перевагу, але в першому періоді так і не змогли відкрити рахунок. Але вже у другій 20-хвилинці «Кленові листки» двічі вразили ворота суперників. На 27-й хвилині рахунок відкрив Шей Вебер, а на 36-й хвилині Джеймі Бенн подвоїв перевагу своєї команди.

На початку третього періоду норвежці спробували створити інтригу, відігравши один гол. Відзначився Патрік Торесен. Але через хвилину Дрю Дауті знову збільшив перевагу північноамериканської збірної до двох голів - 3:1.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свої матчі першого туру виграли і інші фаворити турніру - збірні Росії, США та Фінляндії.