Фігурист Годорожа вийшов у фінал турніру одиночників на Іграх у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, спортсмен набрав більше 60 балів, що було обов'язковою умовою для потрапляння у вирішальний раунд змагань.

Українець досить акуратно відкатав коротку програму, не допустивши грубих помилок. З іншого боку, його програма не була насичена складними елементами. У підсумку, Годорожа за свій виступ отримав 62,65 бала, посівши 21-е місце.

Лідером змагань фігуристів після короткої програми є японець Юдзиру Ханю -101,45 бали. Друге місце займає канадець Патрік Чан - 97,52 бали, третє - іспанець Хав'єр Фернандес - 86,98.

Фінал змагань - довільна програма - відбудеться завтра, 14 лютого.