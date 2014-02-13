Збірна Німеччини зміцнила лідерство в загальнокомандному заліку за підсумками шостого дня Ігор

У Сочі завершився шостий змагальний день XXII Зимових Олімпійських ігор, за підсумками якого збірна Німеччини зміцнила своє лідерство в загальнокомандному заліку.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в останньому виді змагальної програми дня - естафеті в санному спорті - німці завоювали золоту медаль, яка стала сьомою для команди на нинішніх Іграх.

У свою чергу, найближчі суперники німців, команди у яких напередодні було по 4 нагороди, не зуміли завоювати сьогодні золотих нагород - збірні Канади, Норвегії і Голландії. А представник збірної США, яка напередодні мала 3 золоті нагороди, сьогодні виграв золото в новій дисципліні фрістайлу - слоупстайл, отримавши для своєї команди четверту нагороду.

Таким чином, збірна Німеччини лідирує з показником 7 золотих, 2 срібних і 1 бронзова нагорода. У Канади - 4-4-2, Норвегії - 4-3-6, Голландії - 4-3-5, США - 4-2-6. Три золота у швейцарців, по два - у команд Росії, Китаю, Франції та Польщі. Окрім того, Австрія, Словенія, Південна Корея, Білорусь і Словаччина виграли по одному золоту. Таким чином, чемпіони Олімпійських ігор є в складі 15 команд.

Найбільше нагород на рахунку збірної Норвегії - 13.

Збірна України, як і раніше, має в активі одну бронзову нагороду і ділить 23-24-е місця з командою Великобританії.