Збірна Німеччини виграла естафету в санному спорті на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у новому для олімпійської програми виді спорту спортсмени їдуть по черзі - одиночниця, одиночник і чоловіча пара, передаючи естафету по закінченні проходження дистанції з допомогою удару рукою в гонг.

Збірна Німеччини виступала в найсильнішому складі - Наталі Гейзенбергер, Фелікс Лох і дует Тобіас Вендль - Тобіас Арлт. І, по сумі трьох заїздів «бундестім» більш ніж на секунду обіграла найближчих суперників, що за мірками цього виду спорту величезна перевага.

Німці показали результат 2 хв, 45,649 секунди. На другому місці фінішувала збірна Росії з відставанням в 1,030 секунди, на третьому - команда Латвії, яка програла 1,646 секунди.

Збірна України у складі Олена Шхумова, Андрій Кись, і дует Олександр Оболончик - Роман Захарків посіла 11-е місце з відставанням від переможця в 5,406 секунди.