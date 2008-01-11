У київському «Динамо» з`явився Термінатор (фото)

20 січня стартує Кубок африканських націй – турнір, аналог чемпіонату континенту. Від київського «Динамо» в ньому візьмуть участь відразу троє представників Динамо: марокканець Бадр Каддурі, гвінеєць Ісмаель Бангура і нігерієць Айілла Юссуф, пише «КП в Украине». Напевно зіграв би за свою збірну і сенегалець Папе Діакате (ще б пак! На батьківщині він зайняв 2-е місце серед усіх сенегальців в опитуванні за звання «Кращий футболіст року»), та тільки вмудрився двічі за декілька місяців зламати ключицю в матчах за «Динамо».

Позавчора Діакате повернувся до Києва, де продовжуватиме відновлення після операції. Один з провідних захисників столичного клубу поки не тренується. Під час першого заняття, яке проводив на тренувальній базі в Кончі-Заспі новий головний тренер «Динамо» Юрій Сьомін, Папе сидів на трибуні і демонстрував усім свій післяопераційний шрам, який тепер «прикрашає» передпліччя футболіста. А ще скаржився, що хвора рука дуже мерзне: лікарі вставили туди якесь спеціальне пристосування на зразок спиці, яке швидко охолоджується на морозі і завдає страшного дискомфорту африканцеві. Але той сприймає все з гумором і навіть не ображається на дружні жарти динамівців, які встигли охрестити його Терминатором, на честь героя голлівудського блокбастера.