Російський фігурист Плющенко знявся з Олімпіади і завершив кар'єру

На розминці перед виступом він невдало виконав стрибок і схопився за спину, повідомляє Lenta.ru.

Плющенко вийшов на лід, але програму так і не почав. Росіянин звернувся до суддів, пояснивши, що кататися не буде.

«Спина. Просів і клацнуло», - сказав Плющенко своєму тренеру Олексію Мішину.

Пізніше спортсмен повідомив що це був його останній турнір і він завершує кар`єру.

Раніше на Іграх в Сочі Плющенко завоював золоту медаль у командному турнірі. Він посів друге місце в короткій програмі і виграв довільну. Після виступу в довільній програмі фігурист заявив, що під час виконання одного із стрибків він відчув біль у спині.

В останні роки Плющенко часто турбували травми. Зокрема, близько року тому він зробив операцію на спині в Ізраїлі.

Для 31-річного фігуриста Ігри в Сочі стали четвертими в кар'єрі. У 2002 році в Солт-Лейк-Сіті, він став другим, поступившись іншому росіянину Олексію Ягудіну. У 2006 році в Турині Плющенко став чемпіоном, а на Олімпіаді-2010 у Ванквері посів друге місце, програвши американцеві Евану Лайсачеку.