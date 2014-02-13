Уряд затвердив механізм підтримки інвесторів, що будують арени до ЄвроБаскету 2015

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем`єра України Олександра Вілкула, Кабмін затвердив постанову, згідно якої держава компенсуватиме інвесторам процентні витрати за кредитами, залученими інвесторами для будівництва арен. Тепер власники майбутніх арен повинні в найкоротші терміни завершити підготовку документів для отримання кредитів. Інвестори вже вклали понад 339 млн. грн. власних коштів у будівництво арен.

Віце-прем’єр-міністр, секретар Координаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу ЄвроБаскет 2015 Олександр Вілкул зазначив: «Підготовка та проведення ЄвроБаскету-2015 створює нові можливості для розвитку України. Чемпіонат сприятиме не тільки розвитку спорту та популяризації здорового способу життя. Мультифункціональні арени стануть окрасою міст, улюбленим місцем відпочинку їхніх жителів. Ці об’єкти створять новий кластер економіки, адже на аренах-трансформерах можна буде проводити не лише змагання з багатьох видів спорту, а й різноманітні культурні, виставкові, розважальні заходи. Тому держава підтримує інвесторів».

Постанова визначає процедуру відшкодування відсотків за запозиченнями, залученими інвесторами для будівництва арен. Однією з умов державної допомоги є дотримання основної вимоги фінансування будівництва арен: 25% його вартості становлять власні кошти інвестора, а 75% - кредитні, відсотки за якими відшкодовує держава.

Відшкодування здійснюється власникам чи замовникам будівництва спортивних арен ЄвроБаскету 2015, які включені до відповідного переліку, затвердженого Кабміном за поданням Укрєвроінфрапроекту – національного агентства, завданням якого, зокрема, є забезпечення інфраструктури для проведення чемпіонату.

«МОК «ЄвроБаскет 2015» працює з усіма інвесторами, які взяли на себе зобов’язання побудувати арени до чемпіонату. Інвестори мають укласти договори найближчим часом. Звертаємо особливу увагу інвесторів на строки вводу арен в експлуатацію та на жорстке дотримання технічних та операційних вимог ФІБА Європа. Ці вимоги дуже високі, і арени з точки зору будівництва та організації змагань найвищого рівня мають їм відповідати. Це, в свою чергу, дозволить нам як організаторам турніру провести його на найвищому рівні», - зазначив директор МОК «ЄвроБаскет 2015» Маркіян Лубківський.

Крім того, проекти будівництва мають відповідати технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій для проведення міжнародних спортивних заходів. Строк здачі арени в експлуатацію повинен бути не пізніше 1 червня 2015 р., а відкриття об’єкта для відвідувачів — не пізніше 1 липня 2015 року.

39-й чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловіків, ЄвроБаскет 2015, пройде у вересні 2015 року в Україні. У турнірі візьмуть участь 24 команди, які проведуть 90 матчів. Для Євробаскету 2015 будуються 7 арен: дві арени – в Києві та по одній – у Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові.