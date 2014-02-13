Француз Фуркад став дворазовим чемпіоном Ігор у біатлоні, Семенов - у десятці

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Семенов посів 9-е місце.

Наш спортсмен промахнувся лише одного разу, на першому вогневому рубежі стріляючи з положення лежачи і відмінно проїхав дистанцію за швидкістю. Його підсумкове відставання склало 1 хв. 36,2 секунди.

Переможцем вдруге на Іграх в Сочі став француз Мартен Фуркад, який, незважаючи на один промах, випередив усіх опонентів, в тому числі і відстрілявших «чисто». Зокрема, він випередив на 12,2 секунди німця Еріка Лессера, який не промахнувся жодного разу, і на 34,5 секунди - росіянина Євгена Гаранічева, який одного разу не влучив у мішень.

Інші українці виступили на низькому рівні. Андрій Дериземля зайняв 46-е місце (3 промахи, відставання 5 хв. 08,3 сек.), Дмитро Підручний - 55-е (3, 6 хв. 21,7 сек.), Артем Прима - 81-е (7, 9 хв. 03,5 сек.).