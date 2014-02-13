Китаянка Чжан завоювала титул олімпійської чемпіонки у ковзанярському спорті на 1000-метрівці

Як повідомляє кореспондент УНІАН, китаянка не вважалася фавориткою і бігла дистанцію в середині змагань, але її результат перевершив більш ніж на півсекунди досягнення суперниць.

Чжан бігла в 7-му з 18-ти забігів, набагато перевершивши свою суперницю канадку Крістін Нессбитт. Але здивувала не стільки її перевага над канадкою, скільки результат - 1 хв. 14,02 сек. Цікаво, що в цьому сезоні ще ніхто не вибігав на офіційних змаганнях з 1 хвилини і 15 секунд.

Крім китаянки подібне вдалося ще двом голландкам. Але, вони змогли лише розділити друге-третє місця. Ірен Вюрст відстала від суперниці на 0,67 секунди, Маргот Бур - на 0,88.

Чемпіонка світу в цьому виді програми Ольга Фаткуліна посіла четверте місце.

Українок в цьому виді програми не було.