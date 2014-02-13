Збірні Росії і США виграли стартові матчі хокейного турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, обидві команди без проблем довели свій клас в грі з суперниками.

У матчі Росія - Словенія господарі Ігор довели свою повну перевагу вже в самому початку матчу, коли протягом чотирьох хвилин закинули дві шайби. Примітно, що у складі росіян відзначилися головні зірки команди Олександр Овечкін та Євген Малкін - 2:0. Вдалий початок дещо розслабив команду, яка другий період програла з мінімальним рахунком 1:2 і мала мінімальну первагу 3:2 у загальному рахунку. Тим не менш, в третьому періоді росіяни забили ще дві шайби, довівши свою перевагу до розгромної - 5:2.

Куди впевненіше провели свій матч американці, які розгромили збірну Словаччини з рахунком 7:1. Вирішальним у цьому матчі став другий період, який північноамериканська команд виграла з рахунком 6:1. Причому, в самому початку періоду словаки зрівняли результат (після стартовій 20-хвилинки вони програвали 0:1), але потім збірна США забила шість шайб поспіль. Дублем у цій грі відзначився Пол Штясни.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна Фінляндії обіграла команду Австрії з рахунком 8:4. Пізніше відбудеться гра Канада - Норвегія.