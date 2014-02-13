Російський фігурист Траньков виграв золото Ігор і для Росії, і для України

Про це спортсмен заявив по закінченні змагань в інтерв'ю sovsport.ru.

Зокрема, Траньков зазначив: «Ми з Танею завжди говорили, що виступаємо і за Росію, і за Україну. У Тані в Україні багато родичів, там живуть її батьки. Це була перемога і для цієї країни.

Як повідомляв УНІАН, Волосожар і Траньков виграли Олімпійські ігри в Сочі в змаганнях з фігурного катання серед спортивних пар. Бронзову медаль у цьому ж виді програми виграв німецький дует Альона Савченко і Робін Шолкови. Волосожар і Савченко є уродженцями України і починали свій шлях у фігурному катанні, виступаючи під прапором України.