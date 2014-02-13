Спецпредставник ООН зі спорту вражений організацією Олімпіади в Сочі

Про це він заявив в опублікованому в четвер інтерв'ю німецькій газеті Kreiszeitung Syke, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Це чудові, прекрасно організовані Олімпійські ігри, - сказав Лемке. - Все, що я чую від спортсменів, має позитивний характер".

Спецпредставник ООН підкреслив, що вважає невідповідною критику, яка часом лунає на адресу господині Ігор - Росії. "Політичні дебати повинні проходити там, де личить їх вести, наприклад на політичних форумах, під час передвиборчих кампаній, у Генасамблеї ООН або в Комісії з прав людини, - зазначив Лемке. - Спорт не можна для цього використовувати. Тут моя позиція ясна - і вона ідентична позиції Міжнародного олімпійського комітету".

Спорт може бути сильним інструментом у боротьбі проти дискримінації, зауважив 67-річний Лемке, колишній менеджер футбольного клубу "Вердер" (Бремен). "І все ж я не вважаю правильною ситуацію, коли великі спортивні заходи використовуються як інструмент для політичних дискусій", - аргументував свою позицію він.