Томенко та Медвєдєв бігали в трусах (фоторепортаж)

Аматорські команди в суботу провели баскетбольний турнір у київському Гідропарку. На острові відкрився новий баскетбольний майданчик, побудований на кошти тенісиста Андрія Медведєва та колишнього виконуючого обов`язки голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря Діденка.

У команді «Діди», у якій були представлені і бізнесмени, і політики, і спортсмени, відзначився (дарма що невисокий на зріст) майбутній віце-спікер Микола Томенко разом зі своїми партнерами по команді - Андрієм Медведєвим та діючим баскетболістом «Черкаських мавп» Костянтином Гальонкіним.

Щоправда, Медведєв вражав своїми «триочковими» лише під час тренування, бо грати він побоявся через зламану ключицю.

Коли Томенко закидав м’яч, то вболівальники починали скандувати «Схід і Захід разом». «Очевидно, і баскетбол уже потроху політизується», - сказав він…