Гірськолижник Дмитро Мицак заперечив інформацію про поганий прийомом команди в Сочі

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Зокрема, Мицак розповів: «Коли ми прибули в аеропорт Сочі – пройшли акредитацію, забрали багаж, нас відразу відвезли до Олімпійського селища. Наші колеги з інших видів спорту були навіть здивовані, як ми так швидко дібралися до селища. Мені одразу все сподобалося в Сочі. Дуже вдячний організаторам та штабу Олімпійської збірної. Все тут на найвищому рівні».

Разом з тим, спортсмен відзначив: «Чесно кажучи, неприємно, коли представники ЗМІ допускають необґрунтовані припущення, ще й про таке грандіозне спортивне свято як Олімпійські ігри. Неприємним сюрпризом для нас всіх стала новина одного з українських видань, яке повідомило, що нібито нас ніхто не зустрів в сочинському аеропорті. Недостовірні факти тільки відволікають та не додають позитивних емоцій. Прикро стикатися з подібним».

Напередодні повідомлялося про те, що після прибуття команди гірськолижників до Сочі українським спортсменам довелося чекати 20 хвилин на автобус до Олімпійського селища через недбалість організаторів, які не надали вчасно транспорт.