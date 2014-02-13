Китаянка Лі виграла змагання Ігор в шорт-треку на дистанції 500 метрів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перевага китаянки було обумовлена масовим падінням інших спортсменок на першому ж колі дистанції.

Відразу ж після старту надзвичайну активність розвинула на дистанції британка Еліз Крісті, через дії якої постраждали не лише вона сама, але і італійка Аріанна Фонтану і Сін Хі Пак з Південної Кореї, які впали на лід. Єдиною, хто благополучно минув завал, стала китаянка, яка відразу ж отримала величезну перевагу і без проблем його реалізувала.

Лі перемогла з результатом 45,263 сек., друге місце на рахунку Фонтани - 51,250, третє - Пак, завершила гонку за 54,207. Крісті була дискваліфікована.

Українки в цьому виді програми участі не брали.