У Дніпропетровську приступили до зведення другого рівня арени Євробаскету-2015

Про це УНІАН повідомили в компанії United Basketball Investments, яка розвиває мультифункціональні арени до Євробаскету-2015 в чотирьох містах України.

Загальна поверховість комплексу в Дніпропетровську складає 5 рівнів. Повністю завершити зведення всіх п'яти рівнів залізобетонної конструкції компанія планує вже навесні цього року. До кінця 2014 року будівельники закінчать облаштовувати покрівлю та фасад будівлі.

PR-директор United Basketball Investments Ольга Роєнко зазначила: «Вже у другому кварталі 2015 року на новій арені ми плануємо провести тестові заходи - спортивні і розважальні. Дніпропетровськ - ділове місто. Місто, яке знає як потрібно працювати. Завдання мультифункціональної арени - привнести в насичену ділову життя міста яскраві, живі емоції».

United Basketball Investments (UBI) - інвестиційно-девелоперська компанія, що розвиває мультифункціональні арени в чотирьох містах України (Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську) в рамках підготовки країни до європейського чемпіонату з баскетболу Євробаскет - 2015.

18 червня між UBI та місцевим організаційним комітетом (МОК) Євробаскет - 2015 був підписаний протокол про наміри щодо проведення матчів Євробаскет-2015 в аренах, які розвиває компанія UBI.

У серпні 2013 компанія United Basketball Investments (UBI) підписала договір про стратегічну співпрацю з SMG - найбільшою у світі компанією, що спеціалізується на девелопменті та управлінні мультифункціональними об'єктами комерційної нерухомості.

8 жовтня 2013 року між United Basketball Investments (UBI) і Федерацією Баскетболу України (ФБУ) було підписано угоду, згідно з яким ФБУ, на правах місцевого організатора Євробаскет - 2015, закріпила за аренами UBI право на проведення матчів Євробаскет - 2015. Документ погоджений з європейським офісом Міжнародної Федерації Баскетболу (ФІБА-Європа) - головним організатором європейського баскетбольного чемпіонату. Угода строго регулює зобов'язання UBI перед ФБУ та ФІБА-Європа виконати у строк і в повному обсязі всі вимоги організацій щодо інфраструктури, технічної оснащеності та термінів введення в експлуатацію об'єктів у всіх чотирьох містах - Києві, Одесі, Львові та Дніпропетровську.