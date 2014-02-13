Збірна Фінляндії розгромила Австрію в матчі хокейного турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на даний момент це найбільш результативний матч на турнірі.

Примітно що найрезультативнішим гравцем зустрічі став австрійський гравець Міхаель Грабнер, який записав на свій рахунок хет-трик. Ще один гол забив Томас Хундертпфунд.

У складі фінів два гравці зробили по дублю - Мікаель Гранлунд і Яркко Іммонен. Ще по одному голу на рахунку Самі Лепісто, Оллі Мяяття, Юссі Йокинена і Петрі Контіоли.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також відбудуться матчі Росія - Словенія, США - Словаччина і Канада - Норвегія.