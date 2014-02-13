Збірна Фінляндії розгромила Австрію в матчі хокейного турніру Ігор
13:22, 13 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився матч першого туру групового етапу чоловічого хокейного турніру, в якому збірна Фінляндії розгромила команду Австрії з рахунком 8:4.
Петрі Контіола (ліворуч) / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, на даний момент це найбільш результативний матч на турнірі.
Примітно що найрезультативнішим гравцем зустрічі став австрійський гравець Міхаель Грабнер, який записав на свій рахунок хет-трик. Ще один гол забив Томас Хундертпфунд.
У складі фінів два гравці зробили по дублю - Мікаель Гранлунд і Яркко Іммонен. Ще по одному голу на рахунку Самі Лепісто, Оллі Мяяття, Юссі Йокинена і Петрі Контіоли.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні також відбудуться матчі Росія - Словенія, США - Словаччина і Канада - Норвегія.
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