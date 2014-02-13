Полька Ковальчик виграла лижну гонку на 10 кілометрів на Іграх у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, польська спортсменка була фавориткою перегонів, але відчувала проблеми через травму ступні.

Незважаючи на травму, Ковальчик зуміла на звичному для себе дуже високому рівні пробігти найкоротшу з класичних лижний дистанцій (не рахуючи спринту), показавши результат 28 хв. 18,7 с. На 18,4 сек. від неї відстала Шарлотта Калла з Швеції, трійку призерів замкнула норвежка Тереза Йохауг - 28,3 сек. відставання. У свою чергу, ще одна норвежка Маріт Бйорген сьогодні фінішувала лише п'ятою.

Серед українок найбільш високе місце посіла лідер і ветеран нашої команди Валентина Шевченко, яка фінішувала на 24-му місці. Тетяна Антипенко на 30-му місці, Катерина Григоренко - на 48-му, Марина Лісогор - на 57-м.