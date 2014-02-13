Полька Ковальчик виграла лижну гонку на 10 кілометрів на Іграх у Сочі
Польська лижниця Юстина Ковальчик стала олімпійською чемпіонкою в лижній гонці на 10 кілометрів.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, польська спортсменка була фавориткою перегонів, але відчувала проблеми через травму ступні.
Незважаючи на травму, Ковальчик зуміла на звичному для себе дуже високому рівні пробігти найкоротшу з класичних лижний дистанцій (не рахуючи спринту), показавши результат 28 хв. 18,7 с. На 18,4 сек. від неї відстала Шарлотта Калла з Швеції, трійку призерів замкнула норвежка Тереза Йохауг - 28,3 сек. відставання. У свою чергу, ще одна норвежка Маріт Бйорген сьогодні фінішувала лише п'ятою.
Серед українок найбільш високе місце посіла лідер і ветеран нашої команди Валентина Шевченко, яка фінішувала на 24-му місці. Тетяна Антипенко на 30-му місці, Катерина Григоренко - на 48-му, Марина Лісогор - на 57-м.