Джосс Крістенсен став першим в історії чемпіоном Ігор на змаганнях фрістайлістів в слоупстайлі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми 12 фіналістів виконали по дві спроби з яких в залік йшла тільки найкраща.

Крістенсен набрав 95,80 бала ще в першій спробі, що було найкращим результатом до самого кінця змагань. У другій спробі американець виступав останнім, вже в ранзі олімпійського чемпіона. Тим не менш, він не став робити так званий «чемпіонський прохід», коли спортсмени не скоюють небезпечних трюків, а спеціально ускладнив свою програму, зробивши ряд небезпечних піруетів, включаючи потрійне сальто. У підсумку, у другій спробі він показав не менш вражаючий результат - 93,80.

Цікаво, що друге і третє місце також посіли представники США - Гус Кенворт (93,60 бала) і Ніколас Геппер (92,40).

Представників збірної України у цій дисципліні не було.