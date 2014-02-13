Учора в Сочі пройшла довільна програма парного фігурного катання. "Золото" отримали російська спортивна пара Тетяна Волосожар і Максим Траньков. Українська пара Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик напередодні зайняли 20-е місце в короткій програмі і не потрапили до фіналу.

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Фотогалерея "Сочі 2014: танці на льоду"

Завтра, 14 лютого, в Сочі пройде довільна програма з фігурного катання серед чоловіків. Натомість, жінки змагатимуться у довільній програмі з фігурного катання 20 лютого. Довільна програма з Танців на льоду пройде 17 лютого.