Прапор Індії в Сочі піднімуть 16 лютого - МОК
11:39, 13 лютого 2014Спорт
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Олімпійський статус Індії був "заморожений" з грудня 2012 року.
Прапор Індії на Олімпіаді-2014 піднімуть 16 лютого / REUTERS
Прапор Індії на зимових Олімпійських іграх-2014 в Сочі буде піднято 16 лютого, заявив журналістам директор з комунікацій Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс, повідомляє РИА Новости.
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МОК на початку поточного тижня підтвердив відновлення Індії олімпійський статус, який був "заморожений" в грудні 2012 року, коли до керівництва національного олімпійського комітету країни були обрані чиновники, підозрювані в корупції.
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