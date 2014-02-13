Прапор Індії в Сочі піднімуть 16 лютого - МОК

Прапор Індії на зимових Олімпійських іграх-2014 в Сочі буде піднято 16 лютого, заявив журналістам директор з комунікацій Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс, повідомляє РИА Новости.

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МОК на початку поточного тижня підтвердив відновлення Індії олімпійський статус, який був "заморожений" в грудні 2012 року, коли до керівництва національного олімпійського комітету країни були обрані чиновники, підозрювані в корупції.