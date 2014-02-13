Сьогодні в Сочі розіграють шість комплектів нагород

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Сочі-2014».

Після одноденної перерви на трасі «Лаури» продовжаться змагання в біатлоні. Тут відбудеться індивідуальна гонка на 20 кілометрів у чоловіків. Серед фаворитів - чех Ондржей Моравец, француз Мартен Фуркад і норвежець Еміль Хегле Свендсен, який поки залишається в тіні легендарного співвітчизника Уле Ейнара Бьорндалена. До речі, 40-річний переможець спринту Бьорндален, який зрівнявся за кількістю нагород з лижником Б’єрном Делі, не втрачає надії стати найтитулованішим олімпійцем в історії. Поки що в них по 7 золотих нагород Вийдуть на трасу і українці Сергій Семенов, Андрій Дериземля, Артем Прима і Дмитро Підручний. Але їх шанси на успіх мінімальні. Навіть потрапляння в ТОР-20 буде вважатися хорошим результатом.

На льоду «Адлер-Арени» виявиться найсильніша ковзанярка на дистанції 1000 м. Діючою чемпіонкою світу тут є росіянка Ольга Фаткулина. Серед її головних конкуренток - американки Бріттані Боу і Хізер Річардсон, канадка Крістін Несбітт і голландка Маргот Бур.

У Екстрим-парку «Роза Хутір» буде розіграний перший в історії Олімпійських ігор комплект медалей у лижному слоупстайлі серед чоловіків. Двома днями раніше у цій дисципліні змагалися жінки, де перемогу здобула канадка Дара Хоуелл. Основні фаворити турніру - американці, однак не варто забувати про переможця минулого Кубка світу британця Джеймса Вудсі, шведа Йеспере Тьядере і новозеландця Джозиане Уеллсі.

Вперше на Іграх буде представлена і комбінована естафета в санному спорті. Тут фаворитом вважається збірна Німеччини, за яку виступлять всі переможці сочинської Олімпіади - Фелікс Лох, Наталі Гайзенбергер і двійка Тобіас Вендль/Тобіас Арлт, а також збірні Канади, Росії, Італії, Австрії, США та Латвії.

У Палаці спорту «Айсберг» визначиться олімпійська чемпіонка на дистанції 500 метрів. Явний фаворит цього старту - китаянка Ван Мен - не приїхала в Сочі через травму. За свого лідера доведеться постояти її співвітчизниці Фан Кесін, яка побореться за першість з італійкою Аріанной Фонтаной і кореянками Пак Син Хі і Шім Сук Хі.

Лижниці розіграють медалі в гонці на 10 кілометрів класичним ходом. Травма ступні може перешкодити лижниці з Польщі Юстине Ковальчик, але вона залишається однією з фавориток гонки. Нагороди в Сочі вже вигравали норвежки Маріт Бйорген і Хайді Угор, також варто побоюватися їх співвітчизниці, лідера Кубка світу Терези Йохауг і, звичайно, шведки Шарлотти Кали. Українка Валентина Шевченко не значиться серед фаворитів.

Також відбудеться ряд попередніх змагань в інших видах спорту. Підвищеною увагою, безумовно, користується чоловічий хокейний турнір. Тут перші матчі проведуть росіяни, канадці, американці і фіни. Відбудуться наступні матчі: Росія - Словенія, Фінляндія - Австрія, США - Словаччина і Канада - Норвегія.