"Манчестер Юнайтед" і "Арсенал" зіграли внічию у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

У Лондоні відбувся центральний матч 26-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Манчестер Юнайтед" і зіграв безгольову нічию - 0:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, господарі поля в цій грі були явними фаворитами.

"Каноніри" йдуть в турнірній таблиці на другому місці, ведучи боротьбу з земляками з "Челсі" за лідерство, в той час як "манкуніанці" займають 7-е місце, відстаючи від лідера на 16 очок. І в разі поразки в цьому матчі змінник сера Алекса Фергюссона інший шотландський фахівець Девід Мойес міг і зовсім позбавитися посади наставника МЮ.

Матч пройшов за великої переваги "Арсеналу", але команда так і не змогла реалізувати хоча б один зі своїх моментів.

Таким чином, "каноніри" не зуміли обігнати "Челсі" на очко, що могли б зробити в разі перемоги. Після 26-ти турів команда набрала 56 балів і тепер відстає на бал від "Челсі", у якого 57 очок. МЮ з 42 балами залишився на 7-му місці.