«Динамо» обіграло «Малагу» на зборі в Іспанії

Як повідомляє прес-служба ФК «Динамо», перемога вийшла вольова, оскільки кияни програвали під час матчу з рахунком 0:1.

Рахунок на 9-й хвилині відкрив Мунір Ель Хамдауї, але в заключні півгодини кияни перевернули все з ніг на голову. Підопічні Олега Блохіна забили три голи поспіль завдяки хет-трику Брауна Ідейє. Гравець відзначився на 61-й, 84-й і 89-й хвилинах.

«Динамо» проводить в Іспанії міжсезонний збір перед початком весняної частини сезону.

Як повідомляв УНІАН, сезон відновиться для команди матчами 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти іспанської «Валенсії», які відбудуться 20 та 27 лютого. А 2 березня команда зіграє матч Прем`єр-ліги проти донецького «Шахтаря».