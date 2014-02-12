Шведи виграли у чехів у стартовому матчі хокейного турніру Олімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вже в перший день відбувся матч з приставкою "супер", в якому зустрілися команди, що в рівній мірі претендують на медалі Ігор - Швеція і Чехія.

Доля матчу вирішилася вже в перші 25 хвилин, багато в чому через те, що тренери чехів помилились з вибором воротаря, випустивши на лід гравця, що не має достатньої ігрової практики на такому рівні - Якуба Ковара. Він протримався "сухим" лише 10 хвилин. Після цього Ерік Карлссон (двічі), Патрік Белгрунд і Хенрік Зеттерберг забили чотири голи. Рахунок вже на 25-й хвилині став 4:0. Причому три голи пропустив Ковар і один, гравець, що вийшов йому на заміну і грав більш-менш впевнено - Олександр Салак.

Відчувши впевненість у своєму другому воротарі чехи спробували перехопити ініціативу і навіть забили два швидких голи у відповідь. На 29-й хвилині відзначився Марек Зідліцьки, а на 31-й - Яромір Ягр. У чехів залишалося ще пів гри на те, щоб вирвати хоча б нічию. Але, шведи зуміли вистояти і здобули першу перемогу - 4:2.

В іншому матчі дня збірна Швейцарії обіграла команду Латвії - 1:0.

13 лютого в боротьбу вступлять основні конкуренти в боротьбі за перемогу на Іграх - збірні Росії, Канади і США.