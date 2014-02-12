Збірна Німеччини лідирує після п'яти змагальних днів Олімпіади в Сочі
20:59, 12 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився п'ятий змагальний день XXII Зимових Олімпійських ігор, за підсумками якого лідером загальнокомандного заліку стала збірна Німеччини.
Німецькі саночники Вендль і Арлт / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у німців тепер значна перевага над найближчими переслідувачами за кількістю золотих нагород.
На даний момент у збірної Німеччини 6 золотих, 1 срібна та 1 бронзова медалі. Слідом йдуть збірны Канади - 4-4-2, Норвегії - 4-3-5, Голландії - 4-2-4. Американці і швейцарці виграли 3 золота, росіяни -2, у ще семи країн - по одному золоту.
Найбільша кількість медалей у збірної Норвегії - 12.
Всього, на даний момент нагороди вибороли представники 24 країн.
На рахунку збірної України, як і раніше, 1 бронзова нагорода. Команда ділить 22-24 місця зі збірними Латвії та Великобританії.
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