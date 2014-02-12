Росіяни Волосожар і Траньков виграли змагання спортивних пар на Іграх у Сочі

20:41, 12 лютого 2014
Спорт
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Російська спортивна пара Тетяна Волосожар і Максим Траньков виграли змагання фігуристів на Олімпійських іграх у Сочі.

Татьяна Волосожар и Станислав Морозов / Reuters

Як повідомляє кореспондент УНІАН, росіяни лідирували після короткої програми і зуміли зберегти свою перевагу в довільній програмі.

Росіяни отримали від суддів підсумкову оцінку 236,86 бали.

Друге місце посіла ще одна російська пара -  Ксенія Столбова - Федір Климов, третє - німці Альона Савченко і Робін Шолкови.

Зазначимо, що Тетяна Волосажар та Олена Савченко є вихованцями української школи фігурного катання.

Українська пара Юлія Лаврентьєва - Юрій Рудик напередодні зайняли 20-е місце в короткій програмі і не потрапили у фінал.

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