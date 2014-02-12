Росіяни Волосожар і Траньков виграли змагання спортивних пар на Іграх у Сочі
20:41, 12 лютого 2014Спорт
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Російська спортивна пара Тетяна Волосожар і Максим Траньков виграли змагання фігуристів на Олімпійських іграх у Сочі.
Тетяна Волосожар і Максим Траньков / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, росіяни лідирували після короткої програми і зуміли зберегти свою перевагу в довільній програмі.
Росіяни отримали від суддів підсумкову оцінку 236,86 бали.
Друге місце посіла ще одна російська пара - Ксенія Столбова - Федір Климов, третє - німці Альона Савченко і Робін Шолкови.
Зазначимо, що Тетяна Волосажар та Олена Савченко є вихованцями української школи фігурного катання.
Українська пара Юлія Лаврентьєва - Юрій Рудик напередодні зайняли 20-е місце в короткій програмі і не потрапили у фінал.
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