Американка Фаррингтон виграла змагання сноубордистів хафпайпе на Іграх у Сочі
20:33, 12 лютого 2014Спорт
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Американка Кейтлін Фаррингтон виграла змагання зі сноуборду в дисципліні «хафпайп» на Олімпійських іграх у Сочі.
Кейтлін Фаррингтон / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, вона відмінно виконала другу з двох спроб у фінальних змаганнях.
Згідно з регламентом змагань у залік йшов кращий результат з двох спроб. І американка набрала в другій спробі 91,75 бали. Слідом за нею фінішувала Тора Брайт з Австралії, яка отримала за свою кращу спробу 91,50 бали. Найтитулованіша з усіх учасниць турніру американка Келлі Кларк несподівано посіла третє місце, отримавши від суддів 90,75 бали.
Українок в цьому виді програми не було.
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