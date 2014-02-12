Американка Фаррингтон виграла змагання сноубордистів хафпайпе на Іграх у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вона відмінно виконала другу з двох спроб у фінальних змаганнях.

Згідно з регламентом змагань у залік йшов кращий результат з двох спроб. І американка набрала в другій спробі 91,75 бали. Слідом за нею фінішувала Тора Брайт з Австралії, яка отримала за свою кращу спробу 91,50 бали. Найтитулованіша з усіх учасниць турніру американка Келлі Кларк несподівано посіла третє місце, отримавши від суддів 90,75 бали.

Українок в цьому виді програми не було.