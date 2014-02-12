У Сочі терміново виготовлять додаткову золоту медаль

За словами виконавчого директора компанії «Адамас» (виробника медалей Ігор-2014) Максима Вайнберга, в Сочі був створений мобільний виробничий комплекс, що дозволяє в разі необхідності оперативно доопрацювати додаткові медалі, повідомляє Lenta.ru.

Напередодні Олімпіади було зроблено деяку кількість заготовок медалей без вигравіруваним спортивної дисципліни. Процес доопрацювання займає не менше 15 годин. По закінченні Ігор в Сочі невикористані заготовки надійдуть в різні музеї, в тому числі до олімпійського музею в Лозанні.

Як повідомляв УНІАН, у швидкісному спуску Мазе і Жизен показали абсолютно однаковий час - одну хвилину і 41,57 секунди. За всю історію гірськолижних змагань на Олімпіадах це перший випадок, коли в одній дисципліні золото виграли два спортсмена. Додамо, що Тіна Мазе принесла Словенії першу в історії золоту медаль зимових Олімпійських ігор.