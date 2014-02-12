Голландець Гротхейс став чемпіоном Ігор у ковзанярському спорті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, голландці тепер мають 8 з 9 нагород у змаганнях чоловіків з ковзанярського спорту.

На дистанціях 5000 і 500 метрів, голландці повністю окупували п'єдестал, а сьогодні виграли дві медалі з трьох.

Гротхейс стартував у 16-му забігу і подолав дистанцію за 1 хвилину 08,39 секунди. Його найближчими переслідувачами зробили спортсмени з наступною 17-ї пари. Канадець Денні Моррісон відстав всього на 0,04 секунди, а ще один голландець Міхел Мюлдер, що раніше виграв у Сочі на дистанції 500 метрів, сьогодні був третім, відставши від переможця на 0,35 секунди.

Сенсація цих змагання полягає в тому, що переможець двох попередніх Олімпіад на 1000-метрівці і лідер нинішнього сезону на цій дистанції американець Шані Девіс в Сочі фінішував лише на 8-му місці. Він так і не зміг стати першим в історії чоловіком-ковзанярем, який виграв три Олімпіади поспіль на одній дистанції.

Українців у цьому виді програми не було.