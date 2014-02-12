Тренер німецьких біатлоністок піде у відставку після Ігор у Сочі

Про це пише Lenta.ru з посиланням на Die Welt.

Збірна Німеччини вважається одним із фаворитів у світовому битатлоне, Тим не менш, німкені невдало виступили в перших двох гонках Сочі-2014, не зумівши завоювати жодної медалі. Кращою в німецькій команді була Еві Захенбахер-Штеле, котра посіла 11 місце у спринті, але за підсумками гонки переслідування скотилася на 27 сходинку. Найдосвідченіша німецька біатлоністка Андреа Хенкель стала 22-ю у спринті і 29-ю у гонці переслідування.

Мюссіган зазначив: «У нас було обговорення після Ігор у Ванкувері-2010, і я погодився відпрацювати ще чотири роки. Планував доопрацювати після Сочі до кінця сезону, але зараз вже розумію, що процес став надто виснажливим». Тренер додав, що планує продовжити роботу в німецькій федерації біатлону.

За словами Мюссігана, в німецькій команді почався спад після завершення кар`єри Магдалени Нойнер, яку поки що нікому замінити. «У нас є дві зовсім юні спортсменки і Хенкель, яка ось-ось завершить кар'єру. І Еві Захенбахер, на якій лежала дуже велика відповідальність в гонці переслідування, так як вона була кращою в спринті», - констатував тренер. За його словами, Захенбахер не вдалося впоратися з хвилюванням, через що вона припустилася шести помилок у стрільбі.