Німець Френцель став олімпійським чемпіоном у лижному двоєборстві

Як повідомляє кореспондент УНІАН, спортсмен збірної Німеччини краще за всіх виконав стрибок з трампліна, а потім зумів зберегти лідируючу позицію в гонці на 10 км.

Френцель пішов у гонку з відривом у 20 секунд від найближчих переслідувачів за результатами стрибків. Але, як виявилося, головні його опоненти були ще далі, так як невдало виконали єдиний заліковий стрибок, але готові були надолужити згаяне в гонці.

В результаті, найбільш рівно обидві частини змагань пройшли лише німець і японець Акіко Ватабе, які зберегли свої першу і другу позиції. Ватабе по ходу дистанції зумів дуже швидко ліквідувати 20-секундне відставання від Френцеля, але на останніх метрах фінішний спурт вдався німцеві - 23 хв. 50,2 сек. Японець відстав на 4,2 сек., а на 8,2 сек. від переможця відстав Магнус Крог з Норвегії, який за підсумками стрибкової сесії стартував 20-м і відставав на старті на 1 хв 03 сек, зумівши відіграти по ходу гонки 55 секунд. Втім, для перемоги цього не вистачило.

Українець Віктор Пасічник, зайняв 27-е місце у стрибках, в підсумку фінішував 42-му відставши від переможця на 3 хвилини 41,3 секунди.