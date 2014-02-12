Олімпійську чемпіонку Ванкувера-2010 в одиночному катанні не лякає суперництво з 15-річною росіянкою
14:08, 12 лютого 2014Спорт
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Чинна олімпійська чемпіонка з фігурного катання з Південної Кореї Кім Ен А відправлялася з Сеула на Ігри у Сочі з твердим наміром поборотися за перемогу з 15-річною російською фігуристкою Юлією Ліпницькою, що вже стала чемпіонкою Сочі в командному турнірі.
Кім Ен А / sochi2014.com
Про це повідомляється в прес-релізі «Сочі-2014».
Зокрема, 23-річна кореянка заявила: «Головне, не приділяти занадто багато уваги виступам інших спортсменів. Набагато важливіше отримати оцінки, на які розраховуєш. На відміну від неї (Ліпницької), це моя остання Олімпіада, тому емоції зовсім інші».
15-річна Ліпницька стала наймолодшою володаркою золотої медалі за 78 років історії Білих Олімпіад, вигравши 9 лютого у складі збірної Росії командний турнір. Зараз вона зробить все, щоб Кім Ен А не стала третьою фігуристкою, яка завоювала другу поспіль золоту медаль у фігурному катанні на зимових Іграх.
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