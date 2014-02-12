Олімпійську чемпіонку Ванкувера-2010 в одиночному катанні не лякає суперництво з 15-річною росіянкою

Про це повідомляється в прес-релізі «Сочі-2014».

Зокрема, 23-річна кореянка заявила: «Головне, не приділяти занадто багато уваги виступам інших спортсменів. Набагато важливіше отримати оцінки, на які розраховуєш. На відміну від неї (Ліпницької), це моя остання Олімпіада, тому емоції зовсім інші».

15-річна Ліпницька стала наймолодшою володаркою золотої медалі за 78 років історії Білих Олімпіад, вигравши 9 лютого у складі збірної Росії командний турнір. Зараз вона зробить все, щоб Кім Ен А не стала третьою фігуристкою, яка завоювала другу поспіль золоту медаль у фігурному катанні на зимових Іграх.